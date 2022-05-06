Video Haber Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı kahkahaya boğdu | Video
Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı kahkahaya boğdu | Video

Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı kahkahaya boğdu | Video

06.05.2022 | 10:39

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AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı salondakileri kahkaha tufanına boğarken, yoğun alkış aldı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarının ardından 'aksakallı' konusuna değinen Yıldırım, esprileriyle salondakileri güldürdü ve yoğun alkış aldı.

Yıldırım, 'aksakallı' hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen sohbeti şöyle anlattı:
"Yanıma yaklaşıp diyorlar ki. Başbakanım sakal nerede, sakalını göstererek sakal aksakal ama sakal yok. Ben ne diyorum bak sakal sende sıfat bende. Geçen bütün aksakallar tanışmak için topladık, şubatın başında İstanbul'da. 2 gün toplantı yaptık, beyin fırtınası yaptık aksakallılar olarak. Ne yapabiliriz Türk devletleri coğrafyasında. Nasıl devletlerimize, yöneticilerimize faydalı olabiliriz bir eylem planı hazırladık ona göre de Cumhurbaşkanımıza götürdüm. Oturduk etrafına şöyle bir baktı aksakallılar nerede dedi. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanım buradaki 6 tane ne sakal var ne bıyık var bizde hiç değilse bıyık var iyi bir başlangıçtır dedim.

Tabi aksakalın asıl ifade ettiği mana bir akil insan olmak. Yani yöneticilere, ülkeye, ülkenin meselelerine karşı yönetimlere gerekli bilgileri hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap kitap olmadan anlatmaktır. İyi gideni de gitmeyeni de anlatmak. O yüzden aksakal müessesi Türk dünyasında çok önemseniyor."

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