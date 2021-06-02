BM'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine verdiği destek, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye katkılarından dolayı, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verildi.