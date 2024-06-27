Bolivya’da darbe girişimi
Bolivya’da ordunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, "General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz" dedi.
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