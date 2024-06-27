Video Haber Bolivya’da darbe girişimi
Bolivya’da darbe girişimi

Bolivya’da darbe girişimi

27.06.2024 | 00:02

Bolivya’da ordunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, "General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: ‘Narkoçelik-24’ operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video 00:48
Bakan Yerlikaya: ‘Narkoçelik-24’ operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video 27.06.2024 | 08:42
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu | Video 02:58
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu | Video 27.06.2024 | 08:45
Azerbaycan’dan Milli Takım’a tam destek! Cenk Tosun’un golüne böyle sevindiler 00:51
Azerbaycan'dan Milli Takım'a tam destek! Cenk Tosun'un golüne böyle sevindiler 27.06.2024 | 00:48
Bolivya’da darbe girişimi! Ordu sokağa indi: Devlet Başkanından ilk açıklama 01:24
Bolivya'da darbe girişimi! Ordu sokağa indi: Devlet Başkanından ilk açıklama 27.06.2024 | 00:11
Bolivya’da darbe girişimi 04:03
Bolivya’da darbe girişimi 27.06.2024 | 00:02
Hüseyin Yayman’dan Dijital Telif Yasası açıklaması: Google’ın çifte standardına karşı çıkıyoruz 00:44
Hüseyin Yayman'dan Dijital Telif Yasası açıklaması: Google'ın çifte standardına karşı çıkıyoruz 26.06.2024 | 21:27
Volkan Demirel’in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti 03:25
Volkan Demirel'in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti 26.06.2024 | 19:30
Bakan Işıkhan: Asgari ücrete herhangi bir ara zam artışı olmayacak | Video 01:14
Bakan Işıkhan: "Asgari ücrete herhangi bir ara zam artışı olmayacak" | Video 26.06.2024 | 14:12
Başkan Erdoğan, grup toplantısı çıkışında soruları yanıtladı | Video 02:38
Başkan Erdoğan, grup toplantısı çıkışında soruları yanıtladı | Video 26.06.2024 | 13:33
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:17
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.06.2024 | 12:36
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 savaş uçağı ile uçtu | Video 02:05
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 savaş uçağı ile uçtu | Video 26.06.2024 | 12:36
SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video 05:59
SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video 26.06.2024 | 12:37
Başkan Erdoğan: İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz | Video 47:35
Başkan Erdoğan: "İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz" | Video 26.06.2024 | 12:54
Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla 36 bin feet irtifaya çıktı | Video 00:48
Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla 36 bin feet irtifaya çıktı | Video 26.06.2024 | 11:14
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı! | Video 01:44
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı! | Video 26.06.2024 | 08:52
Otomobile gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi 02:52
Otomobile gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi 25.06.2024 | 22:40
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan: Terör örgütü kıpırdayamaz halde 22:47
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan: Terör örgütü kıpırdayamaz halde 25.06.2024 | 19:51
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü | Video 00:55
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü | Video 25.06.2024 | 15:16
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:16
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 25.06.2024 | 14:41
Google TBMM duvarına çarptı: Siz neye razısınız ya? | Video 03:39
Google TBMM duvarına çarptı: "Siz neye razısınız ya?" | Video 25.06.2024 | 13:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA