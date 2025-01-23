Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Evraktaki tarihlere dikkat... | Video
Bolu'daki otel yangını felaketine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 11'e yükseldi. Son olarak, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun gözaltına alındı. Belediye Başkanı Tanju Özcan ise belgelerle ilgili tartışmalı sözlere imza attı. Belediye neden savcılığa neden bildirmedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında hukukçu Zeki Arıtürk ve iş güvenliği uzmanı Nuri Bingöl değerlendirdi.
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