Video Haber Bolu Göynük çevre yolu hizmete açıldı | Video
Bolu Göynük çevre yolu hizmete açıldı | Video

Bolu Göynük çevre yolu hizmete açıldı | Video

25.05.2025 | 15:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6,7 kilometrelik Göynük Çevre Yolu ile ağır taşıtların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergâh, artık çevre yolumuz ile sadece 4 dakikada kat edilecek. Yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon emisyonunu 131 ton azaltarak çevremizi korumaya katkıda bulunacağız.” dedi.

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