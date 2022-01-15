Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Bolu'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 15.01.2022 | 17:40
03:33
Hasan Basri Yalçın | Ukrayna görüşmeleri tıkandı 15.01.2022 | 15:23
00:52
03:04
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Unutturuyorlar! 15.01.2022 | 14:59
04:01
Salih Tuna | Mantık hak getire 15.01.2022 | 14:57
03:30
Engin Ardıç | Temiz aile çocukları 15.01.2022 | 14:56
02:20
Mehmet Barlas | İyimseriz 15.01.2022 | 11:21
04:36
Okan Müderrisoğlu | CHP-HDP-İYİ Parti... Görev ve rol dağılımı! 15.01.2022 | 11:18
01:48
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama 15.01.2022 | 09:10
00:55
01:21
01:35
CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video 14.01.2022 | 22:52
01:40
00:38
İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi | Video 14.01.2022 | 21:36
01:52
02:15
00:49
02:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 14.01.2022 | 16:52
05:08
Son dakika haberi... Bolu’da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.