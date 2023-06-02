Video Haber Burhanettin Duran | Yeni dönemde siyasetin yönü, muhalefetin krizi
Burhanettin Duran | Yeni dönemde siyasetin yönü, muhalefetin krizi

Burhanettin Duran | Yeni dönemde siyasetin yönü, muhalefetin krizi

02.06.2023 | 16:55

Burhanettin Duran'ın 02.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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