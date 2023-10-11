Bursa'da mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
Bursa’da mobilya fabrikasından yükselen alevler, ateş topuna döndü. Bina boyu yükselen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahalleli de büyük panik yaşadı.
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