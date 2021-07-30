Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı: Selzedelerin borç ödeme sürelerine erteleme | Video
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin 31.01.2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. İşte detaylar...