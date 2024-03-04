Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler

İstanbul, Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Deprem anında kaydedilen görüntüler de kameralara böyle yanısıdı.