Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler
İstanbul, Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Deprem anında kaydedilen görüntüler de kameralara böyle yanısıdı.
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