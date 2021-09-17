Celal Şengör’ün taciz ettiği Saniye'nin kim olduğu ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann kimdir | Video
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İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Celal Şengör, bir öğrencisine tacizi canlı yayında gülerek anlattı, ortalık karıştı. Şengör, 'Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım' dedi. Herkes o Saniye'nin kim olduğunu merak etti. O 'Saniye', yabancı dilden kitap çevirileri de yapmış olan Saniye Güven Neumann çıktı.