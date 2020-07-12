Cerrahpaşa'da koronavirüs hastalarının deri bulguları incelendi | Video

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koranavirüs döneminde hastanede tedavi gören hastalardan 210'u deri bulguları açısından incelendi ve yapılan çalışma uluslararası bir dergide de yayınlandı. Çalışmayı yürüten Başhekim ve Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Bu araştırma, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Kovid'e spesifik diğer belirtilerden biri eşlik etmediği sürece sadece kurdeşen, kızarıklık, kaşıntı gibi cilt bulgularının Kovid-19 belirtisi olarak ele alınamayacağını ortaya çıkardı dedi.