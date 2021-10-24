CHP'li Başkan, kendisine ayrılan yeri beğenmedi, olay çıkarttı | Video

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kadın Kolları Çalıştayı'nda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kendisine protokolde ayrılan yeri beğenmeyerek yerinin değiştirilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Kadın Kolları Çalıştayı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanı'nın katıldığı toplantının açılış kısmına CHP'li ve İYİ Partili İlçe Belediye Başkanları da davet edildi. Toplantıya katılmak için Kuşadası'na gelen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, protokol sıralamasında kendisine en son sandalyenin ayrıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e de tepki gösteren Atay, "Kim yaptı bunu? Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz da lütfen düzeltin. Bu ikinci terbiyesizlik oldu, lütfen" diyerek yüksek sesle kendisine ayrılan yerin değiştirilmesini istedi. Atay, "Evet yine değiştirdiler, yine terbiyesizlik yapıldı. Her zaman yapıldığı gibi. Bunu marifet zannediyorlar, itibarsızlaştırdıklarını zannediyorlar. Terbiyesizliğe bak!" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından oturma sırasında düzenleme yapılarak Atay'a ön sıraya yakın yer verildi.