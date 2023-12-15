CHP'li Mustafa Adıgüzel'den "sayın Öcalan" skandalı | Video

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP ile ortaklık yapan CHP'de yeni bir rezalet daha yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı bir televizyon programında bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için skandal ifadeler kullandı. Adıgüzel, teöristbaşına "sayın" diye hitap etti.