CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’dan skandal hareket: Kadın çalışanın elini cebinden çıkarıp… | Video

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmete değil skandala imza attı. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bir laboratuvarı ziyaret ettiği sırada, şoke eden davranışa imza attı. Kendisine sunum yapan çalışanın elini cebinden çıkardı. Görüntülere tepki yağdı.