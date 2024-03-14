CHP'li Oya Tekin'den itiraf gibi açıklama: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var
Yerel seçimler öncesi muhalefette yaşanan kavga ve kaos 31 Mart'ta yaklaşıldıkça daha da artıyor. CHP'deki krizin yeni adresi Adana'nın Seyhan ilçesi oldu. CHP'li Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, 2019'da CHP'den seçilen mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'e eleştirdi. Tekin, Seyhan'da belediyecilik anlamında 5 yıllık bir kaybın olduğunu dile getirdi.
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