CHP'li Yüksel Taşkın itiraf etti! Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddeler HDP için konulmuş... | Video

​CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, 6’lı Masa'nın Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddelerin HDP için yapıldığını itiraf etti. Taşkın bu maddeleri, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın yüzde 3’e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi” olarak sıraladı.