CHP'li Zeydan Karalar'dan partili isme tokat | Video
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileri ile buluştuğu toplantıda bir partiliyi kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokatladı.
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