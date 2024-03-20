CHP’nin para sayma skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 20.03.2024 | 11:15 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde paraların toplandığı ofiste üzerinde ‘İBB Spor Kulübü’ yazan para dolu çantanın getirildiği görülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu bir çantanı getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in teslim aldığı görülüyor.