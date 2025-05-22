CHP’nin Pendik mitingi boş kaldı | Video
CHP’nin, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlediği ilçe mitinglerinin altıncısı Pendik’te yapıldı. Miting alanında beklenen kalabalığın oluşmadığı dikkat çekti. Alan dron ile görüntülendi.
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