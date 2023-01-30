Video Haber Çin’de 130 metre yüksekliğe çıkan asansöre büyük ilgi | Video
Çin’de 130 metre yüksekliğe çıkan asansöre büyük ilgi | Video

Çin’de 130 metre yüksekliğe çıkan asansöre büyük ilgi | Video

30.01.2023 | 18:11

Çin'de turistleri yaklaşık 130 metre yukarıda bir araya getiren asansör, turistlerden büyük ilgi görüyor.

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