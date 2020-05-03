Corona virüs yüzünden hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun o sözleri herkesi hüzne boğdu! | Video
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Türkiye'de etkisini sürdüren corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu sevenlerini yasa boğdu. Ölüm haberinin ardından Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri binlerce seveni tarafından paylaşılırken, sahur programında sokak köpekleri ile ilgili konuştuğu bir kesit paylaşım rekorları kırıyor.