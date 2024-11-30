Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yöneticileri deprem turistliği dışında ne yaptı?
Kahramanmaraş'ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır" dedi. CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan; "Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Özel, Ankara'da siyasetçilik oynamasın, gelip bizimle hizmet siyaseti nasıl yapılır görsün" ifadelerini kullandı.
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