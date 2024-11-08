Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: KADEM'in ülkemizde bu sürece öncelik etmesinde fayda vardır. Zirve'nin bu dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. İnsanı merkez etmeyen hiçbir gelişmenin hiçbir yeniliğin cazibesi ne kadar yüksek olursa olsun kıymeti yoktur. Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Kadın emeğinin ucuz işgücü olarak görüldüğü, kadının sadece adının olduğu, siyasete, devlet iradesine kadının elinin değmediği bir sistem sadece eksik değildir böyle bir düzen aynı zamanda adaletsizdir, toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir." dedi.