Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir

08.11.2024 | 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: KADEM'in ülkemizde bu sürece öncelik etmesinde fayda vardır. Zirve'nin bu dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. İnsanı merkez etmeyen hiçbir gelişmenin hiçbir yeniliğin cazibesi ne kadar yüksek olursa olsun kıymeti yoktur. Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Kadın emeğinin ucuz işgücü olarak görüldüğü, kadının sadece adının olduğu, siyasete, devlet iradesine kadının elinin değmediği bir sistem sadece eksik değildir böyle bir düzen aynı zamanda adaletsizdir, toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ’Kıbrıs’ mesajı: Federasyon modeli geçerliliğini yitirmiştir! 06:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Kıbrıs' mesajı: Federasyon modeli geçerliliğini yitirmiştir! 08.11.2024 | 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir 25:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadının dışlandığı sistem adaletsizdir 08.11.2024 | 15:11
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye, dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi 11:47
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi" 08.11.2024 | 13:47
Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi’nin kirli deniz suyunu TBMM’ye getirerek CHP’lilere seslendi 01:41
Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi’nin kirli deniz suyunu TBMM’ye getirerek CHP’lilere seslendi 08.11.2024 | 11:58
Kilis ’te, PKK operasyonunda 2 tutuklama 01:14
Kilis 'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama 08.11.2024 | 10:35
Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi 04:14
Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi 08.11.2024 | 09:08
Gülben Ergen’den A Haber’e Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm! 03:33
Gülben Ergen’den A Haber’e Narin Güran’la ilgili çok özel açıklamalar! Gülben Ergen: Hayatımda ilk kez çocuk mezarı gördüm! 07.11.2024 | 23:43
Tarsus’ta seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü 00:07
Tarsus'ta seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü 07.11.2024 | 22:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı 02:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı 07.11.2024 | 20:21
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu | Video 01:11:45
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu | Video 07.11.2024 | 12:11
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu 00:14
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu 07.11.2024 | 09:14
AK Parti İl binasına saldırı olayına kınama 00:24
AK Parti İl binasına saldırı olayına kınama 06.11.2024 | 19:06
Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz... 07:48
Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz... 06.11.2024 | 15:43
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin 237 liralık çevre kirliliği cezası | Video 01:12
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 liralık çevre kirliliği cezası | Video 06.11.2024 | 13:12
Vali çık lan buraya diyen gösterici gözaltına alındı | Video 00:50
"Vali çık lan buraya" diyen gösterici gözaltına alındı | Video 06.11.2024 | 13:11
FETÖ elebaşı Gülen’in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video 00:42
FETÖ elebaşı Gülen'in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video 06.11.2024 | 10:55
Malatya’da özel harekat eşliğinde terör operasyonu 00:28
Malatya'da özel harekat eşliğinde terör operasyonu 05.11.2024 | 19:36
Trump: Bazı eyalatlerde çok öndeyim 02:13
Trump: Bazı eyalatlerde çok öndeyim 05.11.2024 | 19:57
İzmit TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 03:13
İzmit TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 05.11.2024 | 14:23
Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin açılışını yaptı | Video 06:39
Başkan Erdoğan "Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi"nin açılışını yaptı | Video 05.11.2024 | 14:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA