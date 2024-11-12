Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüşme gerçekleştirdi.
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