Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı | Video

05.11.2021 | 23:21

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

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