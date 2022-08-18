Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşmek üzere Lviv'e hareket etti | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle günü birlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Lviv’e doğru hareket etti.
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE ÜÇLÜ ZİRVE
Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.