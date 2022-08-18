Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşmek üzere Lviv'e hareket etti | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle günü birlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Lviv’e doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetine icabetle, Lviv'e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket etti. Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanından hareket eden Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşı Zenelskiy ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.