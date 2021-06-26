Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Kavakçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Kavakçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Kavakçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' hakkında açıklama
26.06.2021 | 12:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Kavakçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' hakkında açıklama 01:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Kavakçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' hakkında açıklama 26.06.2021 | 12:44
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımında İHA muhabirini darp eden saldırganlardan şaşırtan savunma 02:00
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımında İHA muhabirini darp eden saldırganlardan şaşırtan savunma 26.06.2021 | 12:07
Engin Ardıç | Kokoreç işine girsinler 03:09
Engin Ardıç | Kokoreç işine girsinler 26.06.2021 | 11:51
İstanbul için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma törenine katılacak... İşte dev projenin detayları 23:53
İstanbul için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma törenine katılacak... İşte dev projenin detayları 26.06.2021 | 10:46
Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay kazanamaz | Video 03:47
Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay kazanamaz | Video 26.06.2021 | 01:50
Hangi bölgeler tehlike altında? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den A Haber'de önemli açıklamalar | Video 06:22
Hangi bölgeler tehlike altında? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den A Haber'de önemli açıklamalar | Video 25.06.2021 | 23:28
CHP'de kurultayın ayak sesleri! Parti içi muhalefet harekete mi geçiyor | Video 01:15
CHP'de kurultayın ayak sesleri! Parti içi muhalefet harekete mi geçiyor | Video 25.06.2021 | 23:17
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem sonrası hasar oluştu! | Video 02:40
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem sonrası hasar oluştu! | Video 25.06.2021 | 22:26
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin ilk açıklama: Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi | Video 00:54
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin ilk açıklama: Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi | Video 25.06.2021 | 22:04
Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video 03:30
Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video 25.06.2021 | 21:52
Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video 00:39
Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video 25.06.2021 | 21:42
Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı | Video 01:03
Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı | Video 25.06.2021 | 20:24
25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 03:06
25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 25.06.2021 | 20:05
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 16:56
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 25.06.2021 | 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 39:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 25.06.2021 | 16:13
Yavuz Donat | Cennetten bir köşe Senoz 06:56
Yavuz Donat | Cennetten bir köşe Senoz 25.06.2021 | 14:51
Mahmut Övür | Borajet gerçeği 04:47
Mahmut Övür | Borajet gerçeği 25.06.2021 | 11:58
Nihat Hatipoğlu | İslam, itidalli olmayı öngörür 09:02
Nihat Hatipoğlu | İslam, itidalli olmayı öngörür 25.06.2021 | 11:49
SON DAKİKA: CHP'den bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'den flaş açıklama 02:24
SON DAKİKA: CHP'den bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'den flaş açıklama 25.06.2021 | 11:16
Engin Ardıç | Kemal the boomer 03:46
Engin Ardıç | Kemal the boomer 25.06.2021 | 09:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde tercümanlık yapan Merve Kavahçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' ile ilgili açıklamada bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA