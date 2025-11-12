Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
12.11.2025 | 21:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.
