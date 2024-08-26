Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 Bin TL'lik tazminat davası açıldığını açıkladı.
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