Video Haber Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları görsel şölene sahne oldu!
Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları görsel şölene sahne oldu!

Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları görsel şölene sahne oldu!

29.10.2023 | 20:31

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle İletişim Başkanlığı’nca 2023 drone, havai fişek ile İstanbul Boğazı’nda görsel şölen hazırlandı. Görsel şölende Türkiye’nin mazisinden atiye olan yolculuğu işlendi. Görsel şölen büyük beğeni topladı. İşte tarihe geçen o anlar…

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