Video Haber Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı

Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı

22.10.2022 | 11:18

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PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan kadın terörist, jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalandı. Elde edilen bilgiler ışığında Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında titizlikle planlanan operasyon sonucunda şüpheli öğretmen kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

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