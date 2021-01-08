Dehşet anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kocaeli Çayırova İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3 aracın zarar gördüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı, öfkeli koca dehşetinde, olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.