Dehşet anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Dehşet anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 19:06
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Hilal Kaplan 'Siz darbe görmemişsiniz ama olsun' 08.01.2021 | 16:27
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Son dakika! Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği | Video 08.01.2021 | 16:09
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Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile görüştü | Video 08.01.2021 | 16:00
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MİT Tırları davasında 2 şüpheli Antalya'da yakalandı | Video 08.01.2021 | 15:38
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Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video 08.01.2021 | 14:58
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Mahmut Övür 'FETÖ şimdi sinek avlıyor' 08.01.2021 | 12:25
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Hıncal Uluç | Amerika’da darbe teşebbüsü!. 08.01.2021 | 12:23
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MSB bu görüntülerle açıkladı: 4 terörist etkisiz! | Video 08.01.2021 | 11:38
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Burhanettin Duran | Kongre baskını neler söylüyor? 08.01.2021 | 11:21
Kocaeli Çayırova İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3 aracın zarar gördüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı, öfkeli koca dehşetinde, olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.