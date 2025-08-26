DEM Parti heyeti perşembe günü İmralı'ya gidecek | Video

DEM Parti heyeti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının ardından perşembe günü ilk kez İmralı'ya gidecek. Heyetin, komisyon çalışmalarıyla ilgili teröristbaşı Öcalan'a bilgi aktaracakları ve görüş alacakları belirtildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu kritik görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı.