Depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor! Bakan Kurum paylaştı: "İşte eser meydanda" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2. depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sağlam ve güvenli konutlar inşa ediyor. TOKİ tarafından ilçede yapımı tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Evine taşınan Tahsin Öztunç, “Devlet kutsaldır. Devlet zırhtır. Gerçekten burada devlet tecrübesi var. Devlet, herkese şefkatli kollarından uzattı ve uzatıyor” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, çalışmaları “işte eser meydanda…” notuyla paylaştı.