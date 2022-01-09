DEVA Partili Metin Gürcan'ın vatana ihaneti! Devlet sırlarını para karşılığı hangi ülkelere sattı? | Video
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DEVA Partili Metin Gürcan'ın vatana ihaneti! Devlet sırlarını para karşılığı hangi ülkelere sattı? Detaylar A Haber'de...