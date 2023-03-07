Video Haber Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: "Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır" | Video
Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e:

Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: "Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır" | Video

07.03.2023 | 11:39

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, zehir zemberek sözlerle koalisyondan ayrılan Meral Akşener'in hiçbir şey olmamışcasına geri dönmesini çok sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, "Kumar masası, şahsi hırsların masası, noter masası diyip masayı devirip yeniden o masaya oturanlar ilkesizlik ve yüzsüzlüğün numunesidir." dedi.

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