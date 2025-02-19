Video Haber Dilek Güngör | Akkuyu parası serbest kalır mı?
Dilek Güngör | Akkuyu parası serbest kalır mı?

Dilek Güngör | Akkuyu parası serbest kalır mı?

19.02.2025 | 16:12

Dilek Güngör'ün 19.02.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nebi Miş | Güvenilir ülke Türkiye’ye duyulan ihtiyaç 03:44
Nebi Miş | Güvenilir ülke Türkiye’ye duyulan ihtiyaç 19.02.2025 | 16:18
Melih Altınok | Basında Ülker çikolatalı gofreti sevmeyen yok 04:35
Melih Altınok | Basında Ülker çikolatalı gofreti sevmeyen yok 19.02.2025 | 16:16
Hilal Kaplan | Türkiye’nin özgün Ukrayna politikası 03:58
Hilal Kaplan | Türkiye'nin özgün Ukrayna politikası 19.02.2025 | 16:14
Dilek Güngör | Akkuyu parası serbest kalır mı? 04:23
Dilek Güngör | Akkuyu parası serbest kalır mı? 19.02.2025 | 16:12
Salih Tuna | Bir siyasi ayakçının ibretlik sonu 03:19
Salih Tuna | Bir siyasi ayakçının ibretlik sonu 19.02.2025 | 16:10
Başkan Erdoğan: TÜSİAD! Haddini bilmeyi öğreneceksin | Video 20:21
Başkan Erdoğan: "TÜSİAD! Haddini bilmeyi öğreneceksin" | Video 19.02.2025 | 13:19
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e şiir tepkisi: Asıl cahilin kendisi olduğu ortaya çıktı | Video 59:51
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e şiir tepkisi: "Asıl cahilin kendisi olduğu ortaya çıktı" | Video 19.02.2025 | 13:19
Emine Erdoğan’dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım: Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum | Video 01:14
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım: "Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum" | Video 19.02.2025 | 11:42
DEM Parti İmralı Heyeti, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü | Video 01:01
DEM Parti İmralı Heyeti, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü | Video 19.02.2025 | 11:09
Mardin’de silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Hücre-13 operasyonu | Video 01:07
Mardin’de silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonu | Video 19.02.2025 | 08:24
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy’den kritik zirve sonrası önemli mesajlar! Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır 29:41
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'den kritik zirve sonrası önemli mesajlar! "Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" 18.02.2025 | 18:30
Hilal Kaplan | Gemi karaya oturdu 04:22
Hilal Kaplan | Gemi karaya oturdu 18.02.2025 | 15:39
Bercan Tutar | Trump’ın dünyası 03:57
Bercan Tutar | Trump'ın dünyası 18.02.2025 | 15:37
Mahmut Övür | Türkiye’nin ‘inanç ve dindarlık’ fotoğrafı 04:22
Mahmut Övür | Türkiye’nin ‘inanç ve dindarlık’ fotoğrafı 18.02.2025 | 15:36
Salih Tuna | Artık rol yapmayı bırak 03:52
Salih Tuna | Artık rol yapmayı bırak 18.02.2025 | 15:34
Dilek Güngör | Hedef kadın istihdamını 2028’de % 36.2’ye çıkarmak 06:23
Dilek Güngör | Hedef kadın istihdamını 2028’de % 36.2’ye çıkarmak 18.02.2025 | 15:32
Okan Müderrisoğlu | Hak ile Batılın Mücadelesi… The Ekonomikser! 07:18
Okan Müderrisoğlu | Hak ile Batılın Mücadelesi… The Ekonomikser! 18.02.2025 | 15:30
MSB duyurdu: 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi | Video 00:43
MSB duyurdu: 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi | Video 18.02.2025 | 14:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi | Video 00:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi | Video 18.02.2025 | 12:47
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi | Video 02:24
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, personelden özür diledi | Video 18.02.2025 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA