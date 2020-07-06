Video Haber Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tarihi ayar! | Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tarihi ayar! | Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tarihi ayar! | Video
06.07.2020 | 20:50

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısında konuştu. Göç konusunda AB'nin ve Türkiye'nin yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğunu belirten Çavuşoğlu, AB'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti. AB'nin ikili oynadığını Borell'in yüzüne açıkça söyleyen Çavuşoğlu "Göç konusunda yeniden gözden geçirelim diyorsunuz. Ama ilerleme kaydetmemiz için rum kesiminin isteklerini yerine getirin diyorsunuz. Ne alakası var?" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "O zaman biz de şartlar koşalım. Bu bir ortak sorun. Birlikte çözüm bulmamız için gerekiyor. O zaman o iki konuyu karıştırdığınız zaman, o zaman tıkanıyor. Tıkandığı zaman da çözüm bulamayacağız ne yapacağız? O zaman bizi tehdit ediyor, göçmenleri tehdit ediyor diye Türkiye'yi eleştirmeyeceksiniz." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin ikili oynadığını Borell'in yüzüne açıkça söyleyen Çavuşoğlu "Göç konusunda yeniden gözden geçirelim diyorsunuz. Ama ilerleme kaydetmemiz için rum kesiminin isteklerini yerine getirin diyorsunuz. Ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "O zaman biz de şartlar koşalım. Bu bir ortak sorun. Birlikte çözüm bulmamız için gerekiyor. O zaman o iki konuyu karıştırdığınız zaman, o zaman tıkanıyor. Tıkandığı zaman da çözüm bulamayacağız ne yapacağız? O zaman bizi tehdit ediyor, göçmenleri tehdit ediyor diye Türkiye'yi eleştirmeyeceksiniz." dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE
Türkiye AB ilişkilerinde tüm konular birbiriyle bağlantılı. Ama biraz önce söylemek istediğim şuydu. Teknik konularla siyasi konuları şart olarak koşarsak hiçbir meselede mesafe kat edemeyiz. Amacımız Türkiye AB ilişkilerini bitirmek mi, geliştirmek mi? Evet birbiriyle bağlantılı ama konuları tamamen birbiriyle ön şartla bağlarsak hiçbir adım atamayız. Tüm sorunlar giderek derinleşir. Örnek veriyorum. Müzakereler, genişleme. Son zamanlarda Batı Balkanlar ve Türkiye ile suni ayrıma girdiniz. Bunun Doğu Akdeniz ile ne ilgisi var? Tüm müzakere eden aday ülkeler eşit muamele görmeli. Göç konusunu Doğu Akdeniz'e bağlarsanız o zaman bu konuyu nasıl çözeceğiz? AB'nin kendi değerleriyle çelişmemesi lazım.

YUNANİSTAN İNSANLARI ÖLDÜRSE DE DESTEK ÇIKIYORSUNUZ
AB ne diyor? Yunanistan bizim sınırlarımızı koruyor. insanları öldürse de botları batırsa da haklıdır destekliyoruz diyor. AB'nin sınırları güneyde Suriye'de İran'dan başlıyor. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarıyla başlıyor. Biz İdlib'den gelenlere böyle muamele yapsak AB'nin ne tepki vereceğini biliyoruz. Göç konusunda örneğin, kendi dinamikleri var.

AB SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ
Göç mutabakatına baktığımız zaman Doğu Akdeniz ve başka şartlar yok. AB ve Türkiye'nin yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi. AB şartlarını yerine getirmedi. Göç konusunda yeniden gözden geçirelim diyorsunuz. Ama ilerleme kaydetmemiz için rum kesiminin isteklerini yerine getirin diyorsunuz. Ne alakası var? O zaman biz de şartlar koşalım. Bu bir ortak sorun. Birlikte çözüm bulmamız için gerekiyor. O zaman o iki konuyu karıştırdığınız zaman, o zaman tıkanıyor. Tıkandığı zaman da çözüm bulamayacağız ne yapacağız? O zaman bizi tehdit ediyor, göçmenleri tehdit ediyor diye Türkiye'yi eleştirmeyeceksiniz.

BUNLAR TEHDİT DEĞİL
Çok açık konuşalım bunlar tehdit değil. İki tane üyenin, Rum kesimi uluslararası hukuka aykırı şekilde üye oldu. İki ülkenin her şeyi esir almasına izin vermeyin. Benim anlatmak istediğim bu. Bence son derece adil bir yaklaşım içindeyiz. Ama her konuda, bunların sizi rehin almasına izin verirseniz suç bizde olmaz. O zaman bizi suçlamayın, Türkiye bizi tehdit ediyor demeyin. Türkiye'ye karşı karar almayın. O zaman biz de adımlarımızı hiç çekinmeden atarız. Biz ilişkilerimizi geliştirmeyi tercih ediyoruz.

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