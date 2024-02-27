Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:56 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan başkent Mexico City'de Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.