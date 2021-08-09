Dünya, orman yangınlarının etkisi altında! ABD'den İtalya'ya birçok ülkede alevlerle mücadele sürüyor | Video

ABD'den İtalya'ya, Yunanistan'dan Arnavutluk'a birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi'nin uydu haritasına göre, "kırmızı" noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın birçok noktasına yayılmış durumda. Bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.