Dünya'nın en iğrenç yemekleri! | Video
Her ülkenin kendine özgü yemek alışkanlıkları vardır. Kimi ülkede, hayvan eti tüketmek popülerken, kiminde ise bitki ağırlıklı beslenilir. Fakat öyle ülkeler var ki, yemek alışkanlıklarıyla dinlerken bile mideleri ağza getiriyor. İşte kulaklarınıza inanamayacağınız o yemekler...
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