Video Haber Ekrem İmamoğlu'nün süt dağıtımı engelleniyor algısı çöktü | Video

Ekrem İmamoğlu'nün süt dağıtımı engelleniyor algısı çöktü | Video

Ekrem İmamoğlu'nün süt dağıtımı engelleniyor algısı çöktü | Video
27.12.2020 | 13:46

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun; süt dağıtımının engellendiğine yönelik iddiası İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı. İBB Denetim Raporu'nda da; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi. İşte raporlara yansıyan ihale ve İBB'nin zarar ettiği rakamlar...

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