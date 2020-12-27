Ekrem İmamoğlu'nün süt dağıtımı engelleniyor algısı çöktü | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun; süt dağıtımının engellendiğine yönelik iddiası İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı. İBB Denetim Raporu'nda da; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi. İşte raporlara yansıyan ihale ve İBB'nin zarar ettiği rakamlar...