Elazığ’a acil iniş yapan Anadolujet yolcularının panik anları kameraya yansıdı

Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.