Video Haber Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

22.11.2023 | 22:15

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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