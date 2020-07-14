Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 Temmuz paylaşımı | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitlerini yayınladığı bir video ile andı. "Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi Yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi... 15 Temmuz Zaferinin 4. yılında vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cesaretleriyle o geceyi ölümsüzleştiren gazilerimize de minnettarız." notuyla paylaşılan video büyük beğeni aldı.