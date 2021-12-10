Video Haber Engin Ardıç | Felaket tellalı
Engin Ardıç | Felaket tellalı

Engin Ardıç | Felaket tellalı

10.12.2021 | 16:33

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Engin Ardıç'ın 10.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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