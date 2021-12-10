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02:27
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu’nun davranışı 10.12.2021 | 17:00
03:26
Engin Ardıç | Felaket tellalı 10.12.2021 | 16:33
00:20
İBB'de çalışan kişiyi Yol TV'ye çıkarmak için para ödediler | Video 10.12.2021 | 16:16
00:32
01:10
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik | Video 10.12.2021 | 13:35
06:41
Başkan Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı | Video 10.12.2021 | 12:07
21:14
00:17
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da fındık gafı gündem oldu | Video 10.12.2021 | 11:32
05:33
Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi | Video 10.12.2021 | 09:53
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Engin Ardıç'ın 10.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...