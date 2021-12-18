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OTOMATİK OYNAT
04:16
Hasan Basri Yalçın | Ermenistan’la normalleşme mümkün mü? 18.12.2021 | 15:22
03:08
Engin Ardıç | O kadar da demedik 18.12.2021 | 15:17
02:23
Mehmet Barlas | Döviz kuru ve ekonomide yeni hedefler 18.12.2021 | 13:39
04:14
Mahmut Övür | Ayhan Bilgen parti kursa ne olur? 18.12.2021 | 12:21
23:50
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 18.12.2021 | 11:26
01:59
Ankara'da 'Kitre bebek' tartışması 18.12.2021 | 11:20
08:29
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! 18.12.2021 | 10:25
00:30
Türkiye geneli sahte içki operasyonu: 18 kişi tutuklandı | Video 17.12.2021 | 23:38
03:13
02:27
Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video 17.12.2021 | 19:52
38:56
FETÖ’nün yargı yoluyla darbe planı 17-25 Aralık | Video 17.12.2021 | 18:17
00:20
04:14
Mahmut Övür | Sağlık sektöründe yerlileşme 17.12.2021 | 15:47
02:45
Engin Ardıç | Kalmadı böyle futbol 17.12.2021 | 15:41
02:23
Mehmet Barlas | Ekonomi konusunda muhalefet ne düşünüyor bilmiyoruz 17.12.2021 | 15:36
03:12
04:18
Başkan Erdoğan kusursuz kulak Bager’in hayalini gerçekleştirdi | Video 17.12.2021 | 14:15
01:30
Başkan Erdoğan, Cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı | Video 17.12.2021 | 14:15
00:09
Son dakika! FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı 17.12.2021 | 14:14
Engin Ardıç'ın 18.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...