Engin Ardıç 'Özgüven terörü'
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Siber zorbalıkla mücadele başlatıldı | Video 22.10.2020 | 17:24
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Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölünde devam ediyor | Video 22.10.2020 | 16:18
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Türk Deniz Kuvvetleri'nden Saros Körfezi'nde atış eğitimi | Video 22.10.2020 | 16:19
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Yeni Hayat 8. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 22.10.2020 | 15:38
Engin Ardıç'ın 23.10.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...