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Engin Ardıç | Yok öyle yirmi beş kuruşa simit 27.12.2021 | 14:18
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Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor | Video 27.12.2021 | 13:45
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Diyarbakır'da "Teröre geçit yok" yürüyüşü | Video 27.12.2021 | 11:42
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CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi! | Video 26.12.2021 | 13:47
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Başkan Erdoğan, gençlere eşlik etti: Beraber yürüdük biz bu yollarda | Video 25.12.2021 | 21:38
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Korkunç cinayet! İş arkadaşını İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömdü | Video 25.12.2021 | 21:41
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Arjantin’deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu | Video 25.12.2021 | 21:09
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İstanbul Havalimanında 4 bin tıbbi canlı ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 18:05
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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu | Video 25.12.2021 | 16:53
Engin Ardıç'ın 27.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...